Adana'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Adana'da 6 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü jandarma ekiplerince Kozan'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozan ilçesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 8 ayrı suçtan aranan hükümlünün de bulunduğu, 6 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü. - ADANA