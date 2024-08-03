Adana'da aranan 2 kişi yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada Kozan ilçesinde birçok suçtan 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA