Adana'da aranan 2 hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Adana'da uzun süredir 7 ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Yumurtalık ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda birçok suçtan uzun bir süredir aranan 19 ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA