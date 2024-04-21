Adana'da Aranan 10 Hükümlü Yakalandı
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da aranan şahıslara yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-20 nisan tarihleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlüden, 4'ü Kozan'da, 2'si Karataş'ta, 2'si Karaisalı'da, 1'i Ceyhan'da ve 1'i de İmamoğlu'nda yakalandı. Yakalanan 10 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA