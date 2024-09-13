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Adana'da apartmanlarda uyuşturucu serası operasyonu

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Adana İl Jandarma Komutanlığı, apartmanlara uyuşturucu serası kuran bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı apartmanlara uyuşturucu serası kuran 1 şüpheliyi gözaltı alırken, serada 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar neticesinde Çukurova ilçesinde, apartman daireleri içerisinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri bu tespit üzerine iki ayrı adrese yaptığı baskında 100 gram kubar esrar, 50 kök ekili halde Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sitemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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