Adana'da Apartmanın Otoparkında Bisiklet Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Adana'da apartmanın otoparkında bulunan bisikleti çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, bir apartmanın otoparkına girdi. Burada park halindeki bisikleti gören şüpheli sakin bir şekilde çaldı. Şüphelinin otoparktan çıkıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisi şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA