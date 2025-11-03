Haberler

Adana'da Apartmanın Otoparkında Bisiklet Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Adana'da Apartmanın Otoparkında Bisiklet Çalan Şüpheli Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir apartmanın otoparkından bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay sonrası polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da apartmanın otoparkında bulunan bisikleti çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, bir apartmanın otoparkına girdi. Burada park halindeki bisikleti gören şüpheli sakin bir şekilde çaldı. Şüphelinin otoparktan çıkıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisi şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
title
