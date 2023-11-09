Adana'da Apartman Yöneticisinin Eşi Tarafından Hakarete Uğrayan Kadın İhbarını Yaptı

Adana'da bir kadın, depremden sonra apartmandaki usulsüzlükleri belediyeye ihbar edince apartman yöneticisinin eşi tarafından sürekli hakarete uğradığını ve malına zarar verildiğini öne sürdü. Yöneticinin eşi ise gazetecilerin sorularını yanıtlamayıp, polis çağırırken, husumetli olduğu kadını da 'Oğlumu çağırayım sana ne yapacak' diye tehdit ettiği anların videosu çıktı.

Adana'da bir kadın, depremden sonra apartmandaki usulsüzlükleri belediyeye ihbar edince apartman yöneticisinin eşi tarafından sürekli hakarete uğradığını ve malına zarar verildiğini öne sürdü. Yöneticinin eşi ise gazetecilerin sorularını yanıtlamayıp, polis çağırırken, husumetli olduğu kadını da "Oğlumu çağırayım sana ne yapacak" diye tehdit ettiği anların videosu çıktı.

Eşinden boşanan emekli Remziye Kılınç (48), 15 yaşındaki oğlu Mustafa ile birlikte 10 sene önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki bir apartmanda kiracı olarak oturmaya başladı. Ancak iddiaya göre apartmanda yöneticilik ve kapıcılık yapan Salih ve eşi Cemile K., Kılınç ile sürekli tartışma yaşadı. Çift, kadının ev sahibine de kiracısını çıkartması için baskı yapınca, Kılınç ise oturduğu evi satın aldı.

'Deprem yardımlarını satıyor' iddiası

Remziye Kılınç ile husumetleri bitmeyen Salih ve Cemile K. çifti, son olarak depremin ardından apartmandaki usulsüzlükleri belediyeye ihbarda bulundu diye Kılınç ile tartıştı. Ayrıca depremzedeler için yardım toplayıp Hatay'a yardımları götüren Remziye Kılınç hakkında 'yardımları satıyor' iddiasında bulundu. Bunun üzerine taraflar arasındaki tartışma daha da şiddetlendi.

Güneş enerjisinin panelini kırdı

Son olarak da Salih ve Cemile K. çifti iddiaya göre damda bulunan Remziye Kılınç'a ait güneş enerjisinin panellerini kırdı. Bunun üzerine Kılınç, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Tehditler sürüyor

Ayrıca geçtiğimiz günlerde de taraflar arasında apartman önünde yine deprem yardımları nedeniyle tartışma yaşandı ve Cemile K.'nın Remziye Kılınç'a "Oğlumu çağırayım sana ne yapacak" diyerek, tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

"Oğluma gayrimeşru diyorlar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Remziye Kılınç, apartmana her giriş ve çıkışında hakaret ve tehdide uğradığını söyledi. Kılınç, "Apartmanda 10 yıldır aynı sorunları yaşıyoruz. Kimseyle muhatap olmuyorum ama haysiyetime, namusuma, hakaretler, ihanetler ve çocuğumun gayrimeşru olduğunu dahi söyleyip her türlü iftirayı atıyorlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Güneş enerjimizi dahi kırdılar. Oğluma iftira atıyorlar gayrimeşru olduğuna dair ama onun babası var, sadece biz ayrı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Usulsüzlükleri bildirdim, başıma bunlar geldi"

Kendisine apartmandaki asansörü kullandırmadıklarını öne süren Kılınç, "6 Şubat'ta biliyorsunuz çok ölümler gerçekleşti. Bunun üzerine apartmanda usulsüzlükleri kamuya bildirdim. Şikayet ettiğim kişilerden bazıları cezalar yediler. Şu an benim üzerimde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar ve bu durumdan çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Bu kadar iftiranın altından kalkacak gücüm kalmadı, artık bir çözüme ulaşmasını istiyorum" dedi.

Polis çağırdı

İddiaların odağındaki Cemile K. ise gazetecilerin sorularını yanıtlamayıp polisi çağırdı. Polisin gelmesi üzerine Cemile K., ekiplere 'Beni evime sokmuyorlar' iddiasında bulundu. Daha sonra ekipler, Cemile K.'ye evine kadar eşlik etti. - ADANA