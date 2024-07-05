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Adana'da Anne ve Oğlunun Katilinin İdam Edilmesi İstendi

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Adana'da 39 ve 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen anne ile oğlun yakınları, katilin idam edilmesini isteyerek 'Kellesini kessinler' dedi. Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

Adana'da 39 ve 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen anne ile oğlun yakınları, katilin idam edilmesini isteyerek "Kellesini kessinler" dedi.

Olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 sokakta bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana gelmişti. Sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna, eşi Deniz'i (43) 39 yerinden ve oğlu Alperen'i (16) 49 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

"Aynı işkenceyi kendisi de görsün"

Cem Suna hakkında Cumhuriyet Savcılığı 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken ölen kadının annesi Neriman Toker (64) şahsın asılmasını istedi. Toker, "İki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor, ben iki kerenin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun asılmasını istiyorum. Çocuğuma nasıl yaptıysa, torunuma ne yaptıysa aynı işkenceyi kendisi de görsün. Çok kötü bir halde buldum çocuklarımı, aynısı ona yapılsın ki nasıl bir duygu hissetsin" dedi.

"Onun yaptığıyla ben ölürdüm o yaşıyor"

49 yerinden babası tarafından bıçaklanarak öldürülen torunu Alperen'in gül gibi çok güzel bir çocuk olduğu dile getiren Toker, "Hayata doymadı, çok hayalleri olan bir çocuktu. Babasına karşı bir saygısızlığı yok, çevresine karşı yok. Çok uyumlu ve güzel çocuktu. Yani onun bu yaptığı şeyle nefes almadan ölürdüm o yaşıyor. Ben ölüyorum her gün, bağırıyorum Alperen'im diye" diye konuştu.

"Çocuğuna kıyan adamın kellesini kessinler"

Toker, "Çocuğumun kanı kalmasın. Katil idam edilsin, kellesini kessinler. İnsana kıyan, çocuğuna kıyan adam yaşamasın, nefes alması normal değil. Hayat çok kötü, çocuklarım da soldu. İki çocuğum daha var onların hayatı da kaydı. Üzüntüden ne yapacağım. Onu bana verseler ben de aynısını yapmak isterim ona. Canım çok yanıyor, ben her gün mezarlığa gidiyorum, ağlıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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