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Adana'da Anne ve İki Kızını Öldüren Katil Kirpi Yuvasında Yakalandı

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Adana'da anne Şenay ve iki kızı, şüpheli Şemsettin Erkuvan tarafından mezarlıkta tabanca ile vurularak öldürüldü. Erkuvan, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla kirpi yuvasında saklanırken yakalandı ve tutuklandı.

Anne ve kızlarını öldüren katil 'kirpi' yuvasında böyle yakalandı

ADANA - Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını öldüren şüpheli 'kirpi' yuvasına ait oyukta saklanırken özel harekat operasyonuyla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Ekim günü Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre anne Şenay (45), kızları Gaye ve Güldane Gerçek ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek'in dini nikahlı eşi Muzaffer Erkuvan'ın Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete geldi. Anne ve iki kızını takip eden Muzaffer Erkuva'nın babası Şemsettin Erkuvan mezarlıkta anne ve kızlarını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis her yerde şüpheliyi ararken, şüphelinin anne ve iki kızını oğlunu intihara sürüklediklerini öne sürerek öldürdüğü iddia edildi.

Muzaffer Erkuvan, Ağustos ayında kayınvalidesi Şenay Gerçek'in Sarıçam İlçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde evinin yakınında bir ağaçta kendisini asarak yaşamına son vermişti.

"Kirpi yuvasında yakalandı"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için özel ekip kurdu. Kurulan özel ekipte yer alan cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Göztepe Mahallesi'ndeki sarp arazide saklandığını belirledi. Cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölgede Şemsettin Erkuvan arandı. Yapılan çalışmada Erkuvan'ı kirpi yuvası olan bir oyuk içerisinde yakalandı.

"Vurduğum 3 kadın oğlumun ölümünden sorumludur"

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Şemsettin Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. Mahkemeye çıkarılan Erkuvan, tutuklandı.

Adana'da Anne ve İki Kızını Öldüren Katil Kirpi Yuvasında Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

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