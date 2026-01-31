Haberler

Adana'da 'Altınyüzük' çetesine operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Adana'da 'Altınyüzük' çetesine operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Adana'da jandarma ekipleri, 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' gibi suçlar işleyen 'Altınyüzük' çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Baskında 2 ruhsatsız tabanca ve 3 silah ele geçirildi.

Adana'da jandarma ekipleri 'nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit' gibi suçlar işleyen 'Altınyüzük' çetesine yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Solaklı Mahallesi'nde faaliyetlerini yürüten bir çeteyi takibe aldı. Altınyüzük ismi ile bilinen çetenin 'Kasten yaralama, silahlı tehdit, nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlar işlediği yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti çeteye jandarma özel timleriyle eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerinde ise 2'si ruhsatsız tabanca 3 silah ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'üde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

