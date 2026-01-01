Haberler

Trafik uygulamasında alkollü çıktı, gazeteciye saldırdı

Güncelleme:
2026 yılının ilk dakikalarında Adana'da yapılan trafik denetiminde alkollü çıkan bir kadın sürücü, gazetecilerin kamerasına saldırdı. Denetimlerde farklı sürücülere ceza kesilirken, kadın sürücülerin tepkileri dikkat çekti.

Adana'da 2026 yılının ilk dakikalarında yapılan trafik denetiminde alkollü çıkan bir kadın sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek bir gazetecinin kamerasına saldırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2026 yılının ilk dakikalarında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi, alkol testi yapıldı.

Gazetecilerin kamerasına saldırdı

Uygulama kapsamında alkollü olduğu tespit edilen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimler sırasında alkolmetreye üflememekte uzun süre ısrar eden bir kadın sürücünün yapılan ölçümde 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yazılmaması için uzun süre polis ekiplerine ısrar eden kadın sürücü, daha sonra gazetecilerin kamerasına saldırdı.

0.95 promil alkollü çıkan bir başka kadın sürücü ise yanında engelli çocuğu olduğunu söyleyerek ceza yazılmaması için polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Cezai işlem uygulanan sürücü, "Rahatladınız mı? Lazımsa daha vereyim mi?" diyerek uygulama noktasından ayrıldı.

1.48 promil alkollü çıkan bir diğer sürücüye ise para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
