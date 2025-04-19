Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçları Tekmeledi

Adana'da Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçları Tekmeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişi, alkollü olduğu iddia edilerek park halindeki araçlara saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahıs bir aracın üzerine çıkarak zıpladı ve elindeki kemerle araca zarar verdi.

Adana'da bir kişi, park halindeki araçları tekmeleyip yumrukladı. Bir otomobilin de üzerine çıkarak zıplayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, pantolonundaki kemeri çıkarıp park halindeki araçlara tekme ve yumruk vurarak zarar vermeye başladı. Ardından koşarak otomobillerden birinin üzerine çıkan şahıs, tavanda zıpladıktan sonra kayarak bagaj kapağının üzerine düştü. Elindeki kemerle otomobile vuran şahıs, tuhaf hareketler yaparak bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.