Adana'da Alkollü Şahıs Park Halindeki Araçları Tekmeledi

Adana'da bir kişi, park halindeki araçları tekmeleyip yumrukladı. Bir otomobilin de üzerine çıkarak zıplayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, pantolonundaki kemeri çıkarıp park halindeki araçlara tekme ve yumruk vurarak zarar vermeye başladı. Ardından koşarak otomobillerden birinin üzerine çıkan şahıs, tavanda zıpladıktan sonra kayarak bagaj kapağının üzerine düştü. Elindeki kemerle otomobile vuran şahıs, tuhaf hareketler yaparak bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA