Adana'da Alkol Kaybı Tekerrür Ediyor: 12 Yaşındaki Çocuğa Lüks Otomobille Çarpan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Adana'da lüks araçla 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alındı. Olay sonrası kaçan sürücü, polise teslim oldu.

Adana'da lüks otomobil ile 12 yaşındaki bisikletli çocuğa yaya geçidinde çarpıp öldüren kişinin alkol araç kullanmaktan daha önceden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza,dün sabah saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (26) kullandığı 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobille, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.K., kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü E.K. daha sonra polise teslim oldu.

Şüpheli sürücünün ifadesinde, "Yeşil yandı hızımı azalttım geçtim. Yeşil yandığı için de geçmeye devam ettim. O anda bisikletli bir anda önüme çıktı. İnip bakmak istedim, vatandaş tepki gösterince kaçtım. Daha sonra da polise teslim oldum" dediği öğrenildi.

Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi. Sürücünün daha önce ikinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve 2 yıllığına ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - ADANA

