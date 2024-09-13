Adana'da Alışveriş Merkezlerinde Gıda Denetimi Yapıldı

Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alışveriş merkezlerinde gıda denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talimatları çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından alışveriş merkezlerinde gıda denetimi yapıldı. Gıda kontrol görevlileri, 5 gün boyunca alışveriş merkezlerinde bulunan gıda üretim ve toplu tüketim noktalarında inceleme yaptı.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılan denetimlerde; işyerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar gözden geçirildi. - ADANA