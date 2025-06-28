Adana'da Akraba Tartışması Sebebiyle Kundaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Akraba Tartışması Sebebiyle Kundaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden, 5 kişilik ailenin evi molotofkokteyli ile kundaklandı. Olayın ardından akraba olan şüpheli A.A. yakalanarak tutuklandı.

Adana'da alacak-verecek meselesi yüzünden 5 kişilik ailenin evini molotofkokteyli atarak kundaklayan şüpheli akraba yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Haziran'da Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 919 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken 3 çocuklu çift, daha önce ortak iş yaptıkları, ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından '2 milyon lira' vermedikleri için evin kundaklandığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışma yapan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evi kundakladığı öne sürülen A.A.'yı yakaladı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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