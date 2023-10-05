Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet A'ya (50), bir akaryakıt istasyonunun tuvaletini kullanıp çıktıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen maskeli bir kişi tabancayla ateş açtı.

Ahmet A'nın başından vurularak yaralandığı saldırının ardından zanlı, olay yerinden başka birinin kullandığı otomobile binerek kaçtı.

İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırgan ve otomobiline bindiği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.