Üye Girişi
Haberler

Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan Tofaş otomobil bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan Tofaş otomobil bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atıp canını zor kurtardı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tofaş Adana Olaylar Güvenlik Adana Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title