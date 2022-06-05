Adana'da akaryakıt istasyonunda gasp - Haberler

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Adana'da akaryakıt istasyonunda gasp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da akaryakıt istasyonunda gasp Adana'da maskeli bir kişi akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları bıçak ve tabancayla korkutarak gasp edip kaçtı Adana'da maskeli bir kişi akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları bıçak ve tabancayla korkutarak gasp edip kaçtı.

Adana'da akaryakıt istasyonunda gasp

Adana'da maskeli bir kişi akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları bıçak ve tabancayla korkutarak gasp edip kaçtı

ADANA - Adana'da maskeli bir kişi akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları bıçak ve tabancayla korkutarak gasp edip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli elinde bıçak ve tabanca olan bir kişi akaryakıt istasyonunun marketine girip para istedi. Ancak burada para alamayan zanlı dışarı çıkıp istasyonda çalışan pompacıları tabanca ve bıçakla tehdit ederek iki pompacının parasını aldı. Yaklaşık bin 500 lira para alan zanlı kaçtığı yönün belli olmaması için de yangın tüpünü sıkarak olay yerinden uzaklaştı. Zanlı kaçınca şahıslar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Gasp edilen pompacılardan Süleyman Basır, "Müşterilere akaryakıt verirken, maskeli bir kişi geldi. Elinde bıçak ve silah vardı. Bize saldırdı ve küfürler etti. Paraları aldıktan sonra da kaçtı" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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