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Adana'da Aile Katliamı: Cem Suna'ya Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Adana'da Aile Katliamı: Cem Suna'ya Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
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Adana'da Cem Suna, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Suna, mahkemede aile katliamını anlattı. Deniz Suna'nın annesi, kararın ardından büyük bir acı içinde olduğunu belirtti.

ADANA'da eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna'yı (16) bıçaklayarak öldüren Cem Suna (47), 'Eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme' ve 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Deniz Suna'nın annesi Neriman Toker, "Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler; belki o zaman biraz daha rahatlarım" dedi.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede, 19 Ağustos 2023'te emekli Cem Suna ile eşi Deniz Suna ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese gelen polis, daireye girdiğinde, aileyi kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde Deniz Suna ile oğlu Alperen'in öldüğü belirlendi. Yaralı Cem Suna ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yıllık eşi Deniz Suna'yı 39, oğlu Alperen'i ise 49 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen, kendisinde de 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, tedavisinin ardından taburcu edilip, 4 Eylül 2023'te tutuklandı.

'EŞİM VE ÇOCUĞUM SÜREKLİ GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR'

Tutuklu sanık Cem Suna, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Suna, "Bugüne kadar sustuysam, adalete olan güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önüne geliyor. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi.

Mahkeme heyeti Cem Suna'yı hakkında 'eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme' ve 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

'KARARDAN MUTLU DEĞİLİM, KELLESİNİ İSTİYORUM'

Duruşmaya katılan Deniz Suna'nın annesi Neriman Toker (64), "Eline bir kağıt almış, 'çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim' diyerek bizlere yarım saat masal anlattı. Benim kızımı ve torunumu canice katleden katil, o kadar rahat ki anlatamam. Karardan hiç mutlu değilim. Onun kellesini istiyorum. Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler, belki o zaman biraz daha rahatlarım. Üzüntümden bütün organlarım iflas etmiş durumda. Acımı dindiremiyorum ancak o katilin aynı işlemleri görmesini bekliyorum. Benim çocuğum ve torunum ağlayarak gitti. Benim çocuğum komşusuna, 'Aleyna kurtar, bizi lime lime kesiyor' demiş ve sonra sesi kesilmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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