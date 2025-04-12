Adana'da Aile İçindeki Kanlı Hesaplaşma: 3 Kadın Öldürüldü

Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini ile birlikte gelininin annesi ve ablasını mezarlıkta silahla öldüren Şemsettin Erkuvan'a verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararda sanığın, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları dolayısıyla suç işlemeyi haklı gördüğü ve suçu işlemiş olmaktan pişmanlık duymadığına yer verildi.

Adana'da, bir kız çocuğu annesi 21 yaşındaki Güldane Gerçek, şiddetli geçimsizlik nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Muzaffer Erkuvan'ı terk etti. Eşiyle barışmak için kayınvalidesi Şenay'ın evine giden Erkuvan, barışma teklifinin reddedilmesi üzerine dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Olay sonrası oğlunun ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (25) sorumlu tutan Şemsettin Erkuvan, oğlunun mezarını ziyarete giden anne ve iki kızına mezarlıkta musalla taşına yakın bir noktadaki banklarda oturdukları sırada tabancayla kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek olay yerinde hayatını kaybetti.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Cinayetler sonrası saklandığı oyukta yakalanarak tutuklanan 3 kadının katil zanlısı Şemsettin Erkuvan hakkında 'Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5 Mart'ta yapılan karar duruşmasında sanık Erkuvan'a "3 kadına karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararda, sanığın aşamalardaki ikrarı, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu, kamera görüntüleri tüm dosya kapsamında sabit olduğu, sanığın olay tarihinde kadın olan üç kişiye karşı silahla kasten öldürme suçunu işlediği, TCK'nın 82/1-f maddesi gereğince cezalandırıldığına yer verildi.

Sanığın, 6136 sayılı yasa kapsamına göre yasak niteliğine haiz tabanca ile maktulleri öldürmek amacıyla ateş ettiği, yine 6136 yasa kapsamında olan 13/1 maddesinde belirtilen suçu işlemesi nedeniyle 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına mahkum edildiği belirtildi.

'Sanığın savunmasına itibar edilmedi'

Sanık Erkuvan'ın savunmasında, oğlunun ölümünden maktulleri sorumlu tuttuğu için öldürdüğü ifade edilen gerekçeli kararda, "Oğlunun öldürülmesinde maktullerle hareket eden kimlik bilgilerini bilmediği kişilerden de tehdit edildiğini belirtmiş ise de, oğlunun ölüm nedeninin intihar olduğu, sanığın tehdit edilmesine yönelik bir şikayetinin bulunmadığı, bu konuda dinlenen savunma tanığının sanığın damadı olduğu, taziye evinde ve savunma tanığı olan damadının yanında sanığın kimlik bilgileri belli olmayan kişiler tarafından tehdit edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi bu konuda bir şikayetin olmadığı, somut olayda sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan söz ve ya davranış bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın savunmasına itibar edilmemiş, haksız tahrik hükümleri uygulanmamasına yer verilmiştir" denildi.

Tasarlayarak öldürmedi

Yanında silah taşıyan sanığın olayı tek bir plan dahilinde gerçekleştirmediğine yer verilen gerekçeli kararda, yine 6136 kapsamında silah taşımasının bu suçu işlemek için plan yaptığı anlamına gelmediği ifade edilerek sanığın, cinayeti gerçekleştirirken program ve kurgu yaptığı yönünde dosya kapsamında delil bulunmaması nedeniyle suçun tasarlama kapsamına kalmadığına karar verildiği ifade edildi.

Pişmanlık duymadı

Savunmasında kadınları öldürdüğünü kabul eden sanık Erkuvan'ın, oğlunun ölümünden dolayı maktulleri sorumlu tutarak suç işlemeyi haklı gördüğü, olayın oluş şekli itibariyle sanığın kastının yoğunluğu, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları dolayısıyla da suçu işlemiş olmaktan samimi bir şekilde pişmanlık duymadığı kaydedildi.

Kararda, sabıkalı geçmişi olduğu dikkate alınarak sanık hakkında yasal şartları oluşmadığından TCK'nın 62. Maddesinin takdiren uygun olmadığına karar verilerek, sanık Şemsettin Erkuvan'ın üzerine atılı maktuller Gaye, Güldan ve Şenay Gerçek'e yönelik 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nın 82/1-f maddesi gereğince 3 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Dava dosyası Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. - ADANA