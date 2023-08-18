Adana'da Aile İçi Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

ADANA'da bir evde, aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı aileden O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilip, eve giren ekipler, ağır yaralandıkları belirlenen O.A., P.A., Z.A. ve Mustafa A.?yı kanlar içerisinde yatarken buldu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)