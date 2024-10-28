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Adana'da Aile İçi Cinayet Davasında Savcı Mütaalasını Verdi

Adana'da Aile İçi Cinayet Davasında Savcı Mütaalasını Verdi
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Adana'da, çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşi, kayınvalide ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren Özgür Durmuş hakkında, savcı mütalaasını vererek 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Durmuş, kendini savunarak, olay anında kendinde olmadığını iddia etti.

Adana'da, çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşini, engelli kayınbiraderini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş (42) hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Durmuş'un 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bir kez de müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Durmuş ise, "Kayınbabam ve kayınvalidem bana 'senin şerefin yok' ve 'deyyus' gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı" iddiasında bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te yaşanan olayda, Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, evde eşi İptihel Baba (29) ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş, eşi ile evde bulunan kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) da yaraladı. Olaydan sonra tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan duruşmada yargılanmaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Durmuş, "Ben cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım" dedi.

"'Senin şerefin yok' gibi hakaretlerde bulundular"

Durmuş, kayınbabası Muhammed Zeki Baba ile kayınvalidesi İnaye Hellak'ın yemeklerine ilaç koymak suretiyle kendisini delirtmeye çalıştıklarını iddia ederek, "Kayınbabam ve kayınvalidem bana 'senin şerefin yok' ve 'deyyus' gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı ben olay anında kendimde değildim. Ben kendime geldiğimde de hemen ambulansı aradım. Suriye'ye de kaçabilirdim ama kaçmadım ve kendim gidip teslim oldum. Cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanığın, eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini nitelikli öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınbabası Muhammed Zeki Baba'yı ise öldürmeye teşebbüs etmek suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, verilecek kararla birlikte tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş'un tutukluluğunun devamına karar verip, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Politika Cinayet 3-sayfa Hukuk adana Suç

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