Adana'da Aile Husumeti Cinayeti: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adana'da yaşanan bir aile husumeti sonucu Mustafa Ataman öldürüldü, annesi ve diğer aile üyeleri yaralandı. Şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da Mustafa Ataman'ı (20) tabancayla öldürüp, annesi, ablaları, ağabeyi ve arkadaşını yaralayan şüpheliler Gökhan Gezer (27), kuzeni M.G. (16) ile arkadaşı Ruhat Kılıç (25) yakalandı. Öldürülen Ataman'ın, ablası H.G.'nin, şüphelilerin amcası E.G.'yi terk edip ailesinin evine dönmesi üzerine iki aile arasında husumet başladığı, cinayetin bu nedenle işlendiği ortaya çıktı.

Olay, 17 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. H.G., bir süredir geçimsizlik yaşadığı kocası E.G.'yi terk edip, annesi Perihan Ataman'ın (63) evine gitti. H.G.'nin kardeşi Mustafa Ataman, eniştesi E.G.'yi telefonla arayıp tartıştı. E.G.'nin yeğenleri Gökhan Gezer ve M.G. ile arkadaşları Ruhat Kılıç, Ataman ailesinin eve gitti. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler, 2 ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan, ablaları Sabriye (30), Sümeyye (24), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42) ve arkadaşı Cabbar Taş'ı (27) vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ataman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRIP, DÖVMÜŞLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. E.G.'nin yeğenlerinin, Ataman ailesini sürekli tehdit ettiği, temmuz ayında da Mustafa Ataman'ı kaçırıp, darbettikleri ortaya çıktı. Ataman'ın, şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Polis, 3 şüpheliyi saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.