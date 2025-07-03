Adana'da Ahır Yangınında 5 İnek Telef Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 inek telef oldu,

Olay, ilçeye bağlı Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkiindeki bir ahırda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'a ait ahırın yanındaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Ahıra sıçrayan yangında içerdeki hayvanlardan 5 inek telef oldu, 2'si ise yaralı kurtuldu. Orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kozan İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan ve beraberindeki ekipler olay yerinde inceleme yaparken yaralı hayvanlara da ilk tedavi desteği sağlandı.

Jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA