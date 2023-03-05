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Adana'da ağır hasar alan Ayas sitesinin diğer bloğu da kontrollü olarak yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da ağır hasar alan Ayas sitesinin diğer bloğu da kontrollü olarak yıkıldı Kahramanmaraş merkezli 'Aslı Felaketi' olarak aldırılan depremde ağır hasar alan 13 katlı Ayas sitesinin diğer blokları da kontrollü olarak yıkıldı.

Adana'da ağır hasar alan Ayas sitesinin diğer bloğu da kontrollü olarak yıkıldı

ADANA - Kahramanmaraş merkezli 'Aslı Felaketi' olarak aldırılan depremde ağır hasar alan 13 katlı Ayas sitesinin diğer blokları da kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezi depremde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde, depremin simgelerinden olan 13 katlı Ayas sitesinin yarısı yıkılan A bloğu kontrollü olarak yıkılmıştı. Ekipler bugünde sitenin diğer bloğunun da etrafına sarılan çelik halatlar ile kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.

Binanın yıkımıyla birlikte bölgeyi toz bulutu kapladı. Trafikte sürücüler yaşanan toz bulutu sebebiyle araç kullanmak güçlük çekti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adana 3. Sayfa Haberler

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