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Adana'da 91 şüpheli yakalandı

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Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23-29 Temmuz tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23-29 Temmuz tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 91 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 144 fişek-kartuş, 164 gram narkotik madde ile 102 bin 123 uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosiklet ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde ilçe genelinde bin 945 araç ve motosiklet sorgulanırken, 6 araç-motosiklet çalıntı halde yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 401 şahıs sorgulanırken, 25'inin mobil göç aracına götürüldüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüreğir Adana Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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