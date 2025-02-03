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Adana'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da yapılan operasyonda, 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirildi. İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.

Adana'da polis 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirirken 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Sarıçam ilçesinde bir depoda ve 2 araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine depoya ve 2 araca yapılan baskında piyasa değeri 6 milyon TL olan, 9 milyon 280 bin kaçak makaron ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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