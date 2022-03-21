ADANA (İHA) - Adana'da 9 milyon 430 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

ADANA Adana polisi 4 adrese baskın yaptı, 9 milyon 430 bin adet kaçak makaron ile sigara dolum makineleri ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis kamyonda 9 milyon 430 bin kaçak makaron, diğer adreslerde ise 22 bin doldurulmuş kaçak sigara, 610 kilo kıyılmış kaçak tütün, 4 bin 10 paket kaçak sigara, 3 sigara dolum makinesi ve 3 kompresör ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 10 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.