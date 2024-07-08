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Adana'da 9. kattaki daireye giren hırsızlar 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı

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Adana'da 9. kattaki bir apartman dairesine giren 3 kadın hırsız, 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bir kadın tutuklandı.

Adana'da 9'uncu kattaki apartman dairesine giren 3 kadın hırsız, 360 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Kadınları apartmana giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına anbean yansırken olayla ilgili bir kadın yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Haziran günü Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın bir apartmanın önüne gelerek giriş kapısını zorlayarak açtı. Binadan içeri giren şüpheliler tek tek zilleri çalarak hangi dairenin boş olduğunu anlamaya çalıştı. 9'uncu kattaki Halil İbrahim D.'ye (20) ait daireden ses gelmeyince kilitli olmayan kapının dilini açarak içeri girdiler. Daireye giren kadınlar, yatak odasında anahtarı üzerinde bulunan çelik kasadaki 360 bin TL değerin ziynet eşyasını kolayca çalarak kaçtı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsız kadınlarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Başak Ç. (29) saklandığı ikametinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan Başak Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" dediği öne sürüldü. Başak Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, diğer 2 kadını yakalama çalışmasına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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