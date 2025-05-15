Adana'da 890 Bin TL Değerinde Altın Hırsızlığı: İki Kadın Tutuklandı

Adana'da 890 Bin TL Değerinde Altın Hırsızlığı: İki Kadın Tutuklandı
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Adana'da üç evden toplamda 890 bin TL değerinde altın çalan B.Ç. ve A.K. isimli iki kadın, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Adana'da girdikleri 3 evden 890 bin TL değerinde altın çalan 2 kadın, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Birlikte hareket eden kadınların apartmanlardan çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde B.Ç., G.A.'ya ait evden 565 bin TL değerinde altını çaldı. Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde de şüpheli A.K., Z.Y.'nin evine girerek ziynet eşyasını çaldı. A.K. daha sonra Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Z.A.'ya ait eve de girip altın çaldı. Yaklaşık 325 bin TL altın çalan A.K. ortadan kayboldu. 3 hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ihbarlar üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayların benzerliği dikkat çerken, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüpheliler B.Ç. ve A.K.'nin birlikte hareket ettiği tespit edildi. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan birlikte hareket eden kadınların apartmanlardan çıkış anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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