Adana'da 84 şüpheli yakalandı

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 16-22 Temmuz tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 84 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 84 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 16-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 484 fişek-kartuş, 232 gram narkotik madde ile 153 uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosiklet ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde ilçe genelinde bin 987 araç ve motosiklet sorgulanırken, 2 motosiklet çalıntı halde yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda da 350 şahıs sorgulanırken, 26'sının mobil göç aracına götürüldüğü bildirildi. - ADANA