Adana'da 82 Yaşındaki Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Adana'da 82 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Hurmalı Mahallesi 34048. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Zengin'in (82) tek başına yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını gören komşuların 112'ye ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler, içeri girdiklerinde Zengin'in yanarak can verdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - ADANA