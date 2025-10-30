Haberler

Adana'da 8 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

Adana'da 8 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8 yaşındaki bir çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan 27 yaşındaki O.A. gözaltına alındı. Olayın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup acımasızca yere fırlatan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakalandı.

Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
