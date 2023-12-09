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Adana'da 750 polis adayı mezun oldu

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Adana'da 750 polis adayı mezun oldu Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 29. dönem eğitim programını tamamlayan 750 polis adayı, yemin etti.

Adana'da 750 polis adayı mezun oldu

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet sevinci

ADANA - Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 29. dönem eğitim programını tamamlayan 750 polis adayı, yemin etti.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 29'uncu dönem mezunlarını verdi. 750 polis adayı için bugün merkezin spor salonu'nda mezuniyet töreni yapıldı. Törene polis adayları, aileleri ve kent protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi polis memuru Oğulcan Karacaoğlu, mezunlar adına bir konuşma yaptı.

"Polislik, büyük fedakarlık gerektirir"

Daha sonra konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Halkımızın güvenliğini sağlayan polisimiz, toplumumuzdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, halkımızı huzur içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Bu uğurda canlarını ortaya koyarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı canı gönülden kutluyor, bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından silah başına gelen polis adayları, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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