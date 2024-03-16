Adana'da 75 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Adana'da cinsel istismar ve hürriyetini yoksun bırakma suçlarından 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetini yoksun bırakma suçundan 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Y. (29)'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği polisleri firar hükümlünün Seyhan ilçesine bağlı, Pınar mahallesinde saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA