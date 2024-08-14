Adana'da 75 şüpheli yakalandı

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 75 şüphelinin yakalandığı belirlendi. Yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda ise 446 şahıs sorgulanırken 26'sının mobil göç aracına götürüldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 199 fişek-kartuş, bin 665 gram narkotik madde, 112 uyuşturucu hap ile 150 bin TL ele geçirildi. 7 bin 642 şahıs ve bin 910 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 4 otomobil-motosiklet ise çalıntı olarak yakalandı. - ADANA