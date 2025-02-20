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Adana'da 72 Yaşındaki Emekli Dolandırıldı: 6 Kişilik Şebeke Çökertildi

Adana'da 72 Yaşındaki Emekli Dolandırıldı: 6 Kişilik Şebeke Çökertildi
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72 yaşındaki emekli İ.B., otomobil almak isterken dolandırıcılar tarafından 690 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı. Dolandırıcılar, kurbanla noterde buluşarak sahte satış gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda birçok araç ve motosiklet de ele geçirildi.

Adana'da 72 yaşındaki bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken 'Sazan Sarmalı' yönetimiyle 690 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili 6 kişi yakalanırken 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şebekenin liderinin ifadesinde, "Kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" dediği öne sürüldü.

İddiaya göre, fabrika işçisi M.D (43) otomobilini 800 bin TL'den internete satışa koydu. Şüpheli Veli Y. (27) kendisini gardiyan olarak tanıtarak M.D. ile iletişime geçti. Aracı satın almak istediğini belirten şüpheli, M.D.'ye 10 bin TL kaparo gönderdi. Bunun üzerine M.D. aracını ilandan kaldırdı.

Aracın ilandan kaldırılmasıyla şüpheli Veli Y. aracının önceden kopyasını aldığı fotoğraflarıyla 690 bin TL'ye ilana koydu. Emekli İ.B. (72) aracı almak için şüpheli Veli Y. ile iletişime geçti ve 690 bin TL'ye alacağı konusunda anlaştılar.

Bunun üzerine şüpheli Veli Y., aracın sahibi M.D. ve dolandırdığı İ.B.'yi noterde buluşturdu. Şüpheli Veli Y., M.D'ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip aracın devrini alamaya babasının geleceğini söyledi. Şüpheli Veli Y., İ.B.'ye hesap numarası verdi. Noterde İ.B. parayı, Veli Y.'nin verdiği hesaba attı.

M.D. hesabına para gelmeyince aracın devrini vermedi. İ.B. dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi oldu.

"Dolandırıcı yakalanmamak için günlük ofis kiralamış"

Kurulan özel ekip, Veli Y.'nin yönettiği 6 kişilik şebekeyi belirledi. Şüpheli Veli Y., polis yerini tespit edemesin diye Antalya'da günlük ofis kiraladığı ve telefon konuşmalarını da çeşitli yerlerden baz sinyali vermek için otomobilde seyir halindeyken yaptığı belirlendi. Çalışmalarda şüpheli Veli Y.'in parayı ise kripto paraya çevirdiği tespit edildi.

"Baskında yakalandılar, araçlarına el konuldu"

Adana merkezli Mersin ve Antalya'da dolandırıcılık şebekesinde bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Veli Y. Antalya'daki ofisinde, diğer şüpheliler Ender Y. (41), Hanım Y. (43) Mersin'de, Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ile Ömer K. (27) Adana'da yakalandı. Veli Y.'in dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ise kullandığı otomobilde bulundu. Operasyon neticesinde söz konusu şüphelilere ait 4 milyon TL değerinde 2 otomobil ve 3 motosiklete el konuldu.

"Pes dedirten savunma"

Sorguya alınan Veli Y. ifadesinde, "Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilinde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla uzaktan yakından bir ilgim alakam yok" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusu C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Şeyma B. ve Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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