Üye Girişi
Haberler

Adana'da 72 Ruhsatsız Silah ve 223 Suçlu Yakalandı

Adana'da 72 Ruhsatsız Silah ve 223 Suçlu Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, polis ekipleri bir hafta içerisinde 72 ruhsatsız silah ele geçirirken, 223 suçlu da yakalandı. Yapılan geniş çaplı operasyonlarda, silahların yanı sıra uyuşturucu maddeler ve çalıntı eşyalar da ele geçirildi.

Adana'da Seyhan polisi bir hafta içerisinde 72 ruhsatsız silah ele geçirirken 223 suçluyu da yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalardan 42 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 9 kurusıkı tabanca bunlara ait 868 mermi ele geçirdi.

Silahların yanı sıra yapılan çalışmalarda, çelik yelek, 433 gram narkotik madde, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, 4 bin 185 boş makaron ele geçirildi.

Hırsızlık, yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 223 kişi de yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Seyhan adana Polis

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.