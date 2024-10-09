Adana'da 72 Ruhsatsız Silah ve 223 Suçlu Yakalandı

Adana'da Seyhan polisi bir hafta içerisinde 72 ruhsatsız silah ele geçirirken 223 suçluyu da yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye, araştırma ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalardan 42 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 9 kurusıkı tabanca bunlara ait 868 mermi ele geçirdi.

Silahların yanı sıra yapılan çalışmalarda, çelik yelek, 433 gram narkotik madde, 89 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, 4 bin 185 boş makaron ele geçirildi.

Hırsızlık, yaralama, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan 223 kişi de yakalandı. - ADANA