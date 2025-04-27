Adana'da 712 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Jandarma 712 kök Hint keneviri ele geçirdi

ADANA - Adana İl Jandarma komutanlığı ekipleri ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Janndarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücade kapsamında bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı. Ekipleri bu bilgi üzerine tarla sahabini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda tarla sahibi keneverlire bakarken suç üstü yakalandı. Tarlada ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahabi ise gözaltına alındı.