Adana'da 70 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 456 Kişi Yakalandı

Adana'da Seyhan polisi yaptığı çalışmalarla 70 ruhsatsız silah ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranan 456 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 -23 Haziran tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarıyla, 45 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 7 kurusıkı tabanca, bin 228 fişek, 8 kesici alet ele geçirdi. Öte yandan yapılan çalışmalarda, 550,38 gram uyuşturucu madde, 333 uyuşturucu hap, 3 kök hint keneviri, 180 bin boş makaron, 2894 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirdi. Aynı zamanda 5 bin 93 motosiklet sorgulanırken 53'ü trafikten men edildi. Yapılan trafik kontrollerinde 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 456 kişi yakalanırken bu kişilerden 77'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, 5 bin 326 kişi sorgulanıp bin 139'u mobil göç aracına götürülürken 7 kişi ise geri gönderme merkezine teslim edildi. - ADANA