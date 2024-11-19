Adana’da 70 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 67 Torbacı Tutuklandı
Adana’da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 70 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 67 torbacı tutuklandı. Operasyonlar sırasında ayrıca çok sayıda silah da yakalandı.
Adana'da 70 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirilirken 67 torbacı tutuklandı
ADANA - Adana'da narkotik polisleri 13 gün boyunca yaptığı operasyonlarda 70 kilo 600 gram uyuşturucu ve 7 bin 956 uyuşturucu hap ele geçirirken, 67 şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-16 Kasım tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde polis, 55 kilo 96 gram esrar, 11 kilo 860 gram metamfetamin, 7 bin 956 uyuşturucu hap, 2 kilo 15 gram bonzai, 1 kilo 107 gram bonzai maddesi, 263 gram kokain, 254 gram eroin, 103 kök Hint keneviri ve 9 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 93 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 67'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 26'sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.