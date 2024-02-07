Adana'da 7 Ruhsatsız Silah ve Balistik Yelek Ele Geçirildi

Adana'da bir eve yapılan operasyonda 7 ruhsatsız silah, balistik çelek yelek ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde bulunan evin sahibi Beran T. ile içeride bulunan Serdal T. ve Berke A. gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 10 şarjör, 137 tabanca mermisi, 112 tüfek fişeği ve 1 balistik yelek ele geçirildi. - ADANA