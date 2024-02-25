Üye Girişi
Haberler

Adana'da 7 milyon sigara ve 2 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Güncelleme:

Adana'da polis, bir panelvan aracında yapılan aramada 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ve 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron buldu. Ayrıca, kent genelinde yapılan baskınlarda da 26 gümrük kaçağı cep telefonu ve 501 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.

Adana'da polis bir panelvan aracın içerisinde 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok gümrük kaçağı cep telefonu ve kaçak elektronik sigara satışı yapan işyerlerini bastı. Bunların yanı sıra şüphelendiği bir panelvan aracı da durdurdu.

Araçta yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İşyerlerine yapılan baskınlarda ise 26 gümrük kaçağı cep telefonu ile 501 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuşadasıspor Karaköprü Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kuşadasıspor Karaköprü Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Y.Amasyaspor Bulvarspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Y.Amasyaspor Bulvarspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erbaaspor Sivas 4 Eylül maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Erbaaspor Sivas 4 Eylül ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Etimesgut Bld. 68 Aksaray Bld. ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİ Kastamonuspor Menemenspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Kastamonuspor Menemenspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Iğdırspor Somaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Iğdırspor Somaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Chelsea Liverpool maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Chelsea Liverpool ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Al Shabab Al Nassr maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Shabab Al Nassr ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Alanya Kestel Balıkesirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Alanya Kestel Balıkesirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ergene Velimeşe Karşıyaka maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Ergene Velimeşe Karşıyaka ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Silifke Bld. Elazığspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Silifke Bld. Elazığspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Afyonspor Diyarbekirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Afyonspor Diyarbekirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Bucaspor Ankara Demir maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Bucaspor Ankara Demir ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Boluspor Erzurumspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Boluspor Erzurumspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title