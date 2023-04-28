Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Adana'da 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesinde icra edilen Yol Kontrol ve Araması esnasında durdurulan bazı araçlarda adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan arama yapıldı. Aramada toplam 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 230 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title