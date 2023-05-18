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Adana'da 620 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da 620 kilo kaçak tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde yol kontrol ve denetimi yaptı. Denetimde durdurulan bazı araçlarda, adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada toplam 620 kilogram kaçak tütün ve 665 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigarlarla ilgili 6 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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