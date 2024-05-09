Adana'da 62 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Adana'da 60'ı dolandırıcılık, 1'i kasten yaralama, 1'i hırsızlık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı Mirzaçelebi Mahallesi 31014. Sokak'ta durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 ayrı suçtan aranan Kaan Can K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıs, yasal işlemleri yapılmak üzere 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İfadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA