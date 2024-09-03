Adana'da 61 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 213 Kişi Yakalandı

Adana'da Seyhan polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 61 adet ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 213 kişiyi yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 40 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca bunlara ait 60 adet şarjör ile 801 adet mermi ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda 15 adette tabanca yapımında kullanılan parça bulundu. Ekipler yaptıkları çalışmalarda silahların yanı sıra 104,66 gram narkotik madde, 158 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 1 adet çelik yelek ele geçirdi.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polisler hırsızlık, yaralama, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 213 kişiyi yakaladı. - ADANA