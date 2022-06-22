Adana'da 602 polis adayı mezun oldu

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 602 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. 36 derece sıcakta bekleyen bazı polis adayları baygınlık geçirdi.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 27'nci dönem mezunlarını verdi. 9 aydır eğitim gören 602 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi polis memuru Abdurrahman Kurt, mezunlar adına bir konuşma yaptı.

Adana Valisi Süleyman Elban ise konuşmasında, mezun olup, diplomalarını alan polis adaylarına başarı dileklerinde bulunarak, "Çok şerefli bir mesleğe adım atıyorsunuz. Bugünden itibaren kanunların ve milletin emrindesiniz. Asla başka bir yerden emir alma lüksünüz, şansınız yok. Bu 2 çizgide ilerlediğiniz sürece yanlış yapmazsınız. Sizler inançlı, vatanını, bayrağını, ezanını seven insanlar olarak yetiştirildiniz. Bu sadakatinizi görevinizin sonuna kadar sürdürmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalar sırasında ise bazı polis adayları 36 derecelik sıcağa dayanamayarak fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Konuşmaların ardından silah başına gelen polis adayları, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa