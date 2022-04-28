Adana'da 6 milyon 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisi yaptığı kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron geleceği bilgisi ulaştı. Polis bu bilgi üzerine hareke geçerek Adana-Mersin Otoyolu Pozantı istikametinde önlem aldı. Polis burada şüphelendiği 3 kamyonu durdurup yaptığı adamada kaçak 6 milyon 690 bin makaron, 2 milyon doldurulmuş sigara ve 102 bin paket sigara ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.