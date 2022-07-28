Adana'da 59 bin 287 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 59 bin 287 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 59 bin 287 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisi Konya'ya gönderilmek istenen 59 bin 287 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi Adana polisi Konya'ya gönderilmek istenen 59 bin 287 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Adana'da 59 bin 287 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana polisi Konya'ya gönderilmek istenen 59 bin 287 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi

ADANA - Adana polisi Konya'ya gönderilmek istenen 59 bin 287 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana'dan Konya'ya sentetik uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sevkiyatı gerçekleştirileceği tespit edilen İ.K.'yı takibe aldı. Söz konusu zanlı, elinde iki ayrı koli ile bir kargo şirketine girip, burada sevkiyatı gerçekleştireceği esnada polis de harekete geçti; zanlı da suçüstü yakalandı.

İ.K.'nın yanında taşıdığı kolilerden; sadece 'yeşil reçete' ile verilen; epilepsi nöbetlerinin tedavisinde kullanıldığı gibi aynı zamanda uyuşturucu etkisi de olan 59 bin 287 hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda ilaçları tanımadığı birinden aldığını belirten İ.K., "Konya'da yaşayan arkadaşım F.Ö.'ye bu ilaçları sorduğumda bana; 'Bunlar, cinsel içerikli uyarıcı haplar. Satışı yasal, herhangi bir sorun yaşamayız' dedi. Ben de para kazanmak için elimdeki hapları ona göndermek istedim. Bu hapların satışının suç olduğunu bilmiyordum" dedi, ancak sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Konya Adana 3. Sayfa Haberler

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